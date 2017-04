Bertens start gravelseizoen met winst in Charleston

Groenewegen voor het eerst aan de start in Parijs-Roubaix

19:16 Nederlands kampioen Dylan Groenewegen gaat zondag van start in Parijs-Roubaix. Het wordt zijn eerste deelname bij de profs in de wedstrijd die hij als junior twee keer reed. ,,Ik maak me geen illusie dat ik iets ga betekenen in de finale. Het is om te kijken hoe het is voor de toekomst."