Bertens zet Oranje op voorsprong in Fed Cup

Bertens was slagvaardig in de eerste set en liep in het tweede bedrijf meteen uit naar een 3-1-voorsprong. Bij die stand sloeg de vermoeidheid bij de Wateringse toe, die een dag eerder in Bratislava ook al Rebecca Sramkova had verslagen (6-1 6-3). Daarmee had ze Oranje weer op gelijke hoogte gebracht in de strijd om een plek in de wereldgroep van de Fed Cup, nadat Richèl Hogenkamp in de openingspartij kansloos ten onder was gegaan. Cepelova wist toen wel te winnen (6-3 6-2).