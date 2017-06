Beste seizoenstijd Martina nog niet goed genoeg voor WK

Kruijswijk beperkt schade Pozzovivo wint zesde etappe in Zwitserland en pakt het geel

19:31 Domenico Pozzovivo heeft vandaag de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Italiaan van AG2R arriveerde na een zware bergrit over ruim 166 kilometer in de stromende regen als eerste in La Punt, nadat hij eerder een lange solo van de Canadees Michael Woods ongedaan had gemaakt.