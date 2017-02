Blunder met Russisch volkslied bij WK biatlon

VIDEO: Goffin finalist na winst op Franse qualifier Herbert

22:12 David Goffin is morgen de tegenstander van Jo-Wilfried Tsonga in de finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De als derde geplaatste Belg was in Rotterdam in de halve eindstrijd veel te sterk voor de Franse qualifier Pierre-Hugues Herbert: 6-1, 6-3.