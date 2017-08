Bo Bendsneyder stapt van Moto3 naar Moto2

Bendsneyder is bezig aan zijn tweede seizoen in de Moto3 bij het team van Red Bull KTM Ajo. Vorig jaar behaalde hij twee podiumplaatsen. Dit seizoen was een vierde positie in Tsjechië zijn beste resultaat. Zijn toekomst bij KTM was echter onzeker.



,,Een droom komt uit om na twee seizoenen in de Moto3 door te gaan naar de Moto2'', aldus Bendsneyder. ,,Ik heb veel ervaring opgedaan in de lichtste klasse en het is nu tijd om nieuwe dingen te leren in een zwaardere klasse.''

Het Tech3-team staat onder leiding van Hervé Poncharal en rijdt met Yamaha-motoren.