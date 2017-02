Bockarie loopt toptijd net te laat voor plaatsing EK

Saxton in wachtkamer Johannesburg

19:13 Reinier Saxton moet afwachten of het Joburg Open voor hem een vervolg krijgt. De 29-jarige Noord-Hollander staat na twee rondes op de banen van golfclub Royal Johannesburg & Kensington in Zuid-Afrika op een totaal van 139 slagen, vier onder par. Of dat genoeg is om de 'cut' te halen, weet Saxton pas morgen.