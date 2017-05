Boekelman stoot kogel voorbij WK-limiet

De meervoudig Nederlands kampioene kwam tot haar beste afstand in haar derde poging. Het leverde haar de vijfde plek op. De Chinese Lijiao Gong won met een stoot van 18,98. Boekelman kwam nog niet in de buurt van haar persoonlijk record van 18,36.



De 28-jarige krachtatlete deed in maart mee aan de EK indoor in Belgrado, maar daar wist ze zich niet te plaatsen voor de finale. Vorige zomer was ze actief op de Olympische Spelen in Rio, maar ook daar strandde ze in de kwalificaties. Ze presteerde wel goed op de EK in Amsterdam, met de achtste plaats.