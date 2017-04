Bokser Holzken vervolgt weg naar de top met knock-out tegen Duitser

In het kickboksen heeft Nieky Holzken al zeven wereldtitels achter zijn naam, als bokser heeft hij nog een lange weg te gaan. Vanavond vervolgde de Helmonder zijn weg naar de top met een knock-out in de derde ronde tegen de Duitser Cagri Ermis.

Door Chris Ottens

Holzken (33) heeft nog altijd de droom om zijn naam te vestigen als bokser. De zege op nummer 51 Ermis is volgens hem slechts een begin. ,,Als het aan mij ligt, vecht ik over vier weken weer. Financieel is dat alleen een lastig verhaal, om écht door te breken moet je in Amerika vechten", zegt Holzken. De zege op Ermis was zijn twaalfde op een rij en de negende keer met een knock-out.

Leverstoot

De eerste twee ronden hield de Helmonder zijn hoofd koel en voelde hij dat zijn Duitse opponent moe begon te worden. Het was ook Holzken zijn plan om de beweeglijke Ermis uit te putten, zeker omdat er 10 rondes van 3 minuten op de rol stonden. Holzken had bovendien een goede voorbereiding en was topfit.