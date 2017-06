Bokser Van der Pas naar tweede ronde EK

Dillier wint Route du Sud met miniem verschil

15:46 De Zwitserse wielrenner Silvan Dillier heeft de Route du Sud op zijn naam geschreven. De leidende positie van de BMC-renner kwam zondag in de vierde en laatste etappe niet meer in gevaar. Dillier moest weliswaar een minieme voorsprong van slechts één seconde op Richard Carapaz verdedigen, maar de renner uit Ecuador deed in de rit van Gers-Astarac naar het racecircuit Paul Armagnac in Nogaro geen aanval meer op de rode leiderstrui.