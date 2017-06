Brooks Koepka wint verrassend US Open

Koepka ging de slotdag op Erin Hills in als nummer twee van het klassement. Samen met landgenoot Justin Thomas en de Engelsman Tommy Fleetwood had hij één slag achterstand op een andere Amerikaan, Brian Harman. Van dat groepje hield Koepka zijn zenuwen het beste in bedwang. Hij begon met drie birdies op de eerste negen holes, waarna hij op de tiende hole zijn enige bogey moest incasseren. De nummer tien van de wereld scoorde daarna nog drie birdies en kon even later zijn eerste majorzege vieren.