Busta houdt Noorse tiener uit finale Rio

VIDEO: 'Alleen aankomen in Kuurne is niet veel mensen gegeven'

8:48 De dag na de Omloop het Nieuwsblad is traditiegetrouw Kuurne-Brussel-Kuurne. We blikken vooruit met wielerverslaggever Daan Hakkenberg. Vorig jaar won de Belg Jasper Stuyven, die alleen over de finish kwam. ,,Maar alleen aankomen in Kuurne is niet veel mensen gegeven als je kijkt naar de historie.''