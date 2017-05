Butter en Choukoud: Marathon onder de 2 uur onmogelijk

Zaterdagochtend zal in alle vroegte, om 05.45 uur, in Monza een poging worden gedaan om een onmogelijk geachte barrière op de marathon te slechten. Eliud Kipchoge, Lelisa Desisa en Zersenay Tadese mikken op een tijd onder de 2 uur op het racecircuit in Monza. De Nederlandse marathonlopers Michel Butter en Khalid Choukoud geven het ambitieuze project van Nike weinig kans van slagen.

Door Pim Bijl

Michel Butter denkt dat ‘Nike Breaking 2’ vooral een commerciële stunt is. ,,Zij lanceren een nieuwe schoen en krijgen een hoop exposure. Als er een tijd van 2 uur en 2 minuten wordt gelopen, heeft het sportmerk nog altijd gigantisch veel aandacht gekregen. Ik weet dat mensen als Jos Hermens al veel langer met deze tijd bezig zijn, maar dat was voor de langere termijn. Nike praat nu ineens over dit jaar. Ik denk zelf dat een tijd onder de 2 uur nog zeker tien jaar gaat duren. In onze sport zijn we al aardig aan het plafond aan het raken.”

Het wereldrecord staat op naam van Dennis Kimetto, met een tijd van 2.02.57. En die toptijd blijft hoe dan ook staan, omdat het project van in Monza niet aan de voorwaarden voldoet om als wereldrecord betiteld te worden. Zo zullen de lopers 17,5 rondes lopen over een 2,4 kilometerlang parkoers in plaats van één grote ronde zoals in de stadsmarathons gebruikelijk is.

Een tijd onder de 2 uur, ook Khalid Choukoud ziet het er niet van komen. ,,Ik denk dat het onmogelijk is. Of het parkoers moet volledig recht zijn en naar beneden, maar zelfs dat is niet het geval. Om onder de 2 uur te lopen, moet eerst de tijd van de halve marathon nog flink worden verbeterd naar zo’n 56 minuten. Die tijden staan nu gewoon nog scherp genoeg.”