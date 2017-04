Caljouw in achtste finales EK badminton

Bob de Jong aan de slag bij Koreaanse schaatsbond

14:46 Bob de Jong gaat in Azië werken. De veertigjarige oud-schaatser begint in mei als assistent van de Zuid-Koreaanse bondscoach en blijft aan tot en met de Olympische Spelen in februari in Pyeongchang. Dat meldt persbureau Yonhap.