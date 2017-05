Canada op sensationele wijze naar WK-finale

Groenewegen sprint opnieuw naar zege in Noorwegen

21:03 Dylan Groenewegen heeft vandaag opnieuw gewonnen in de Ronde van Noorwegen. De Nederlander van LottoNL-Jumbo was in de vierde etappe, die over 194 kilometer van Lillestrøm naar Sarpsborg ging, de snelste in de sprint. Groenewegen had donderdag ook al de tweede rit op zijn naam geschreven.