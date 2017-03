Carolijn Brouwer opnieuw in Volvo Ocean Race

Brouwer, moeder van zoontje Kyle (6) en partner van de voormalige, Australische zeiler Darren Dunbock, deed eerder mee in de edities van 2001/2002 en die van 2014/2015. De eerste keer fungeerde ze als stuurvrouw van de Amer Sports Two onder de Britse schipper Lisa McDonald en werd ze zevende. De laatste keer werd ze met de volledige vrouwenboot Team SCA van de Britse schipper Sam Davies zede en voorlaatste.



De inzet met Dongfeng, gesponsord door een Chinese motorenfabrikant, ligt veel hoger. ,,Dit is mij op het lijf geschreven’’, zegt Brouwer vanuit Lorient in het Franse Bretagne, waar ze nu reeds volop in voorbereiding is. ,,De aanpak van het team klonk mij meteen als muziek in de oren. Het moet mogelijk zijn om voor de eerste plek te gaan en dat beestje kruipt in ons allen rond.’’