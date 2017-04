Cavaliers beginnen play-offs met krappe overwinning

Visser haalt WK-limiet op 100 meter horden

15 april Atlete Nadine Visser heeft op de 100 meter horden voldaan aan de limiet voor de wereldkampioenschappen atletiek van deze zomer in Londen. Tijdens wedstrijden in het Amerikaanse Clermont won ze haar serie in 12,87 seconden. De limiet voor deelname aan de mondiale titelstrijd in de hoofdstad van Engeland staat op 12,98.