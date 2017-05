Cavaliers vliegen uit de startblokken in finale NBA

Boasson Hagen zegeviert op verjaardag in thuisland

17 mei Het was vandaag een succesvolle dag voor de wielerploeg van Dimension Data. Naast de zege van de Spanjaard Omar Fraile in de Ronde van Italië, bezorgde Edvald Boasson Hagen zijn team ook een overwinning. Op de dag dat hij dertig jaar werd, schreef de Noor in eigen land de eerste etappe in de Ronde van Noorwegen op zijn naam.