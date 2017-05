Chalmers ondergaat hartoperatie en mist WK zwemmen

Chalmers heeft een aandoening die ervoor zorgt dat hij een extreem snelle hartslag heeft, en dat leidt tot hartkloppingen. Het is onverantwoord om mee te doen in Hongarije, aldus de Australische bond. ,,Het was geen makkelijke beslissing om te nemen, maar na overleg met doktoren en coaches Peter Bishop en Jacco Verhaeren kwamen we tot de conclusie dat we dit moesten doen'', staat in een verklaring.