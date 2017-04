Coureur die benen verloor bedankt artsen en fans

Monger is ontwaakt uit een kunstmatige coma, hij bedankt op Twitter iedereen die hem steunt in deze moeilijke tijd. ,,Wat kan ik zeggen? Zonder jullie was ik er nu niet meer geweest.'' zegt hij tegen de artsen. ,,Ik wil iedereen enorm bedanken. Jullie woorden geven mij en mijn familie kracht om hier doorheen te komen,'' richt hij zich tot zijn fans en supporters.



De autosport stak de jonge coureur een hart onder de riem door een crowdfundingactie te steunen. In minder dan een dag werd bijna 600.000 euro dankzij donaties van onder anderen Jensen Button en Max Verstappen.



,,De echte held van deze tragische gebeurtenis is ook mijn zus Bonny, die me ervan bewust maakte dat ik moet blijven vechten. Dat zal ik blijven doen, nu en in de rest van mijn leven", zijn de aflsuitende woorden in de Tweet van Billy Monger.