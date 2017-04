Curlers beginnen met nipte nederlaag aan WK

De Nederlandse mannenploeg is in Edmonton met een nipte nederlaag begonnen aan het WK curling. Duitsland was in de verlenging ('extra end') net te sterk: 6-5. Ondanks de verliespartij in het volgepakte stadion in Canada hield vice-skip Wouter Gösgens (18) een goed gevoel over aan het openingsduel.