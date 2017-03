Curlingmannen koesteren 'reële' kans op Spelen

,,We kijken er enorm naar uit'', meldt 'skip' Jaap van Dorp vanuit Edmonton. ,,Het wordt ongetwijfeld een fantastische ervaring in een groot stadion, vol met ruim 15.000 uitzinnige Canadese curlingfans. Maar we komen hier niet om alleen om deel te nemen. We willen het maximale uit iedere wedstrijd halen en dan kijken we hoe ver het ons brengt.''