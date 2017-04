Dakar-directeur heeft geluisterd naar kritiek coureurs voor veertigste editie

,,Ik vond het een interessante Dakar waarin navigatie weer belangrijk geworden was met zware dagen", blikte de 40-jarige Coma terug. ,,Volgens mij is niemand van de karavaan naar de dokter geweest vanwege hoogteziekte. Het is waar dat er turbulentie is ontstaan nadat we delen hebben moeten schrappen vanwege de regen. Maar in het programma van de motoGP in Qatar en de Formule 1 in China is laatst ook geschrapt wegens de regen. In normale weersomstandigheden kunnen wij rijden, het wordt anders als het vier dagen onafgebroken regent.”

Terug in Peru

,,De editie van 2018 wordt speciaal, want het is de veertigste", zei Coma, zelf vijfvoudig winnaar op de motor. ,,Ik denk dat we een heel attractieve route hebben uitgestippeld voor de deelnemers. We hebben naar hen geluisterd. We keren na vijf jaar terug in Peru met zand, duinen, woestijn in de eerste week. Ook in Bolivia hebben we zand en duinen gevonden. En we hebben drie dagen dat het bivak op dezelfde plaats blijft. Dat scheelt in verbindingskilometers.”