De Bakker laat Bosniërs langszij komen in Davis Cup

Jean-Julien Rojer en Tallon Griekspoor nemen het morgen in het dubbelspel op tegen Basic en Tomislav Brkic. Zondag zijn de laatste twee partijen in het enkelspel. Haase speelt dan tegen Dzumhur en De Bakker (waarschijnlijk, dit kan nog veranderen) staat tegenover Basic.



De winnaar van de ontmoeting in Zenica, die vandaag werd gekenmerkt door veel irritaties en woordenwisselingen tussen de Bosniërs en de Nederlanders, mag spelen voor een ticket voor de wereldgroep van 2018.



Paul Haarhuis maakte vandaag zijn debuut als captain van het Nederlandse Davis Cup-team. De opvolger van Jan Siemerink, die ook het Fed Cup-team onder zijn hoede heeft, liet zich direct gelden. Het duel werd gekenmerkt door veel irritaties en woordenwisselingen tussen de Bosniërs en de Nederlanders. Eerst al in de partij van Haase, en in de confrontatie van De Bakker met Dzumhur werd dat alleen maar erger. Haarhuis kreeg het verbaal aan de stok met de Bosniër. De scheidsrechter kon de situatie uiteindelijk af zonder het uitdelen van straffen.