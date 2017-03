De langste sportwedstrijden in tien sporten

Tennis

De langste tenniswedstrijd uit de geschiedenis werd in 2010 gespeeld op Wimbledon door de Amerikaan John Isner en de Fransman Nicolas Mahut. Pas na 11 uur en 5 minuten benutte Isner het laatste matchpoint: 70-68. Het duel kende ook de meeste games ooit (138). De wedstrijd werd gespeeld over drie dagen. Time Magazine zette de wedstrijd in 2010 in de mooiste sportmomenten van het jaar.

Volledig scherm John Isner en Nicolas Mahut. © REUTERS

Snooker

De beroemdste snookerwedstrijd ooit was de finale van het WK in het Engelse Sheffield in 1985. Toenmalig wereldkampioen Steve Davis en de Ier Dennis Taylor speelden een legendarisch duel. Taylor verloor de eerste acht frames, kwam terug tot 17-17 en won na 14 uur en 50 minuten the game of the century (18-17).

Voetbal

Volledig scherm Het programmaboekje van één van de replays. © Arsenal Of het de langste voetbalwedstrijd ooit was, is niet geheel duidelijk. Feit is dat Arsenal in 1979 vijf wedstrijden nodig had om zich in de derde ronde van de FA Cup te ontdoen van derdeklasser Sheffield Wednesday. Na 1-1 (6 januari), 1-1 (9 januari), 2-2 (15 januari) en 3-3 (17 januari) werd het op 22 januari na 450 minuten 2-0 voor Arsenal. In die tijd werden duels in het beroemdste Engelse bekertoernooi niet beslist na verlengingen en/of strafschoppen.

Cricket

In 1939 vestigden Zuid-Afrika en Engeland het record van langste cricketwedstrijd aller tijden. Na 43 uur en 16 minuten, gespreid over liefst elf dagen tussen vrijdag 3 en 14 maart, eindigde het duel in het Zuid-Afrikaanse Durban noodgedwongen onbeslist. De Engelse ploeg moest namelijk een boot halen om de terugreis niet te missen.

Honkbal

Net als het ijshockeyduel van afgelopen nacht duurde de Amerikaanse honkbalwedstrijd Pawtucket Red Sox - Rochester Red Wings in het McCoy Stadium in Pawtucket maar liefst acht en een half uur. Het eerste deel, op 18 en 19 april 1981, werd na 32 innings na ruim acht uur en een 2-2 tussenstand om 04.00 uur 's nachts stilgelegd. Vanwege het speelschema in de VS kon het duel pas op 23 juni worden vervolgd. Eén inning was toen voldoende (3-2 voor Pawtucket), waarna na 8 uur en 25 minuten een einde kwam aan de langste honkbalwedstrijd ooit.

Volledig scherm Het scorelijstje van Pawtucket Red Sox - Rochester Red Wings. © Redactie

Schaken

Volledig scherm Een artikel uit de The Guardian in 1984. © The Guardian De meest memorabele schaakwedstrijd ooit was ook de langste. Het WK-treffen tussen Anatoly Karpov en Gary Kasparov staat al sinds 1984 in de geschiedenisboeken. Niet alleen omdat het duel vijf maanden duurde, maar ook omdat het eindigde omdat de Russen vanwege gezondheidsredenen niet meer verder konden na 48 partijen. FIDE-baas Florencio Campomanes brak het duel vervolgens af. Pas na een jaar werd de wedstrijd opnieuw gespeeld. In totaal speelden Karpov en Kasparov 144 WK-partijen tegen elkaar. De 'einduitslag' was 73-71 voor Kasparov. De langste wedstrijd in zetten vond in 1989 plaats in Belgrado tussen Ivan Nikolic en Goran Arsovic, die na 20 uur en 15 minuten en 269 in remise eindigde. De laatste zet? Loper D3 - Toren g7.

Basketbal

De langste basketbalwedstrijd ooit vond plaats op 6 januari 1951. NBA-teams Indianapolis Olympians en Rochester Royals hadden zes enerverende verlengingen (overtimes) en 78 minuten nodig om tot een winnaar te komen (75-73 voor Olympians). De uitslag lijkt laag voor zo'n lang duel, maar vóór 1954 was in de NBA de schotklok nog niet geïntroduceerd. In de zes verlengingen konden daarom slechts 23 punten worden genoteerd.

Boksen

De langste bokswedstrijd aller tijden - mét handschoenen! - duurde liefst 110 rondes. Op 6 april 1893 putten Andy Bowen en Jack Burke elkaar compleet uit. Ze begonnen om 21.00 uur en waren om 04.00 volledig gesloopt. Er werd geen winnaar aangewezen, omdat beide spelers domweg te uitgeput waren om verder te gaan.

American Football

De langste wedstrijd in het American Football werd genoteerd in de NCAA, de collegetak. Op 1 november 2003 duurde het duel tussen Razorbacks (Universiteit van Arkansas) en Wildcats (Universiteit van Kentucky) liefst vijf uur, zeven verlengingen (overtimes) en 134 punten: 71-63 voor Razorbacks na een beslissende touchdown van DeCori Birmingham.

Tafeltennis

De uitsmijter is een welhaast ongeloofwaardig lang duel in tafeltennis. De Poolse wereldtopper Alojzy Ehrlich en de Roemeen Paneth Farcas speelden in 1936 bij het WK Praag de langste tafeltenniswedstrijd ooit. Volgens de overlevering duurde het duel 59 uur, met als meest krankzinnige detail een rally van 132 (!) minuten. Daarin zou de bal een slordige 12.000 keer van speelhelft zijn gewisseld. Ehrlich won. Saillant detail: de scheidsrechter moest worden vervangen vanwege nekklachten.