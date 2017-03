De mooiste sportfoto's van de week

Colbrelli wint tweede rit Parijs-Nice, Groenewegen vierde

17:17 Sonny Colbrelli heeft de tweede etappe van de Franse etappekoers Parijs-Nice op zijn naam geschreven. De Italiaanse renner uit de ploeg Bahrain Merida was na een koude, natte en winderige rit over 195 kilometer van Rochefort-en-Yvelines naar Amilly de snelste in de sprint van een uitgedund peloton.