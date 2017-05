De Vries vraagt steun onderzoek naar misbruik

De Vries riep vertegenwoordigers van bonden en clubs daarom op alle informatie die nuttig kan zijn met spoed op te sturen. ,,Het is ook van groot belang dat dit uit de taboesfeer komt. Clubs zijn bang voor imagoschade, maar dat is iets van de vorige eeuw. Ik denk dat ouders nu eerder hun kind naar een club brengen die volwassen met dit onderwerp omgaat.''



Onthullingen van misbruikte sporters in de media - eerst in Engeland - hebben geleid tot het instellen van de commissie, die verder bestaat uit voormalig staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp en Europees rechter Egbert Myjer. In de oriënterende fase ontving De Vries de afgelopen twee maanden al meldingen van misbruik en intimidatie. ,,Met als drijfveer vooral dat er actief kan worden opgetreden. Maar je moet voor sporters die zich melden ook ondersteuning klaar hebben staan'', wist De Vries, die onder meer sprak met Slachtofferhulp Nederland.



,,De commissie wil inzicht krijgen in de aard en de omvang en zien of de reeds genomen maatregelen adequaat zijn'', vertelde De Vries om vervolgens zijn oproep te plaatsen. ,,Werk mee, geef er prioriteit aan. Ik hoop dat het straks niet het rapport van de commissie De Vries is maar uw rapport. En dat u er iets aan heeft.''