Debutante Ausma boos na uitschakeling derde ronde EK

Even later staat de Nederlandse debutante met betraande ogen in de hal in Warschau. Niet van teleurstelling, zegt ze. ,,Vooral uit boosheid. Boos op haar, die Poolse. Zo verliezen is lastig te accepteren.” Haar concurrente, Katarzyna Klys is geen onbekende in de judowereld. Verliezen van haar, als debutante, is ook geen schande. ,,Maar ik had liever met een vol punt verloren dan op deze manier”, aldus Ausma. ,,Nu zat ik zo dichtbij en heb ik het zelf verpest.”



Ervaring speelt een rol. Ausma had nooit eerder tegen de Poolse gejudood. ,,Ik weet nu voor het vervolg dat ik het anders moet doen”, zegt de Friezin. ,,Een paar keer had ik mijn eigen pakking en wachtte ik iets te lang. Op die momenten had ik juist actief moeten zijn.”



Frank de Wit heeft zich zojuist geplaatst voor de halve finale in de categorie tot 81 kilogram. Net als Sanne van Dijke, die zich ook wist te plaatsen voor de halve finale in de klasse tot 70 kilogram, komt hij later vandaag in actie. Eerder op de dag zijn Sam van ’t Westende en Sanne Vermeer al uitgeschakeld.