Del Potro en Cilic naar ATP Rosmalen

Beide tennissers deden één keer eerder mee aan het toernooi. Del Potro (foto, rechts) strandde in 2008 in de halve finales en Cilic (links) verloor in 2006 in de openingsronde. Del Potro is na langdurig blessureleed aan beide polsen bezig aan een knappe comeback. De Argentijn staat inmiddels weer op de 34ste plaats van de wereldranglijst. Cilic is de mondiale nummer negen.