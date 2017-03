Djokovic en Nadal verder in Acapulco

De Serviër, die als eerste is geplaatst in Mexico, rekende in twee sets af met de Slowaak Martin Klizan: 6-3 7-6 (4). Na zijn uitschakeling in de tweede ronde van de Australian Open in januari, speelde Djokovic alleen nog maar mee in de Davis Cup. De voormalige nummer één van de wereld wilde eigenlijk volgende week pas weer de baan op, maar koos er toch voor in Acapulco mee te doen.