Donskoi verrast Federer in Dubai

Razendsnelle Bottas, RB13 komt ook op stoom

13:08 Op de derde testdag in Barcelona heeft Valtteri Bottas in de ochtendsessie op de ultrasoft-banden een razendsnelle tijd geklokt op het Circuit de Catalunya. Sneller dan zijn 1.19,705 was een coureur nog nooit in een regulier raceweekend op het 4,7 kilometer lange circuit.