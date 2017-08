Dressuurruiters grijpen opnieuw naast medaille

Diederik van Silfhout eindigde met Four Seasons als veertiende (72,39). Door die prestatie mag hij evenals Witte-Vrees deelnemen aan het slotonderdeel van het evenement, de kür. Patrick van der Meer (20e) en de tegenvallende Edward Gal (24e) komen daarvoor niet meer in aanmerking.

Tevreden

Bondscoach Rien van der Schaft keek tevreden terug op de ritten van Witte-Vrees en Van Silfhout. ,,Ik vind dat met name Diederik heel goed gepresteerd heeft, die we met zijn paard toch als een vrij jonge combinatie naar dit EK gestuurd hebben. Madeleine heeft helemaal gedaan wat we van haar verwachtten en een score gehaald waarvan we wisten dat het kon. Ook Patrick van der Meer heeft goed gereden, op een paar kleine dingetjes na. Ik denk dat we moeten vaststellen dat dit niet het concours van Edward Gal met Voice was."