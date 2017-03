Dringen bij signeersessie van Tiger Woods

Vandaag kregen 250 fans de kans het boek 'The 1997 Masters: My Story' van een handtekening door de golflegende te laten voorzien. Sommigen van hen hadden daarvoor de nacht doorgebracht voor de ingang van de boekwinkel.

Volgens een woordvoerder van de boekhandel Barnes and Noble hadden zeker duizend mensen interesse getoond, maar was de toegang tot de signeersessie bewust gelimiteerd. Het boek verhaalt over het eerste grote succes van Woods. De fans mochten maximaal twee exemplaren laten signeren. Een oudere mannelijke fan was in de wolken met een handdruk van Woods. ',,Nu kan ik sterven'', zei hij lachend.