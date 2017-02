Droom Koolhof en Middelkoop spat uiteen in finale

Koolhof en Middelkoop wisten zich gesteund door het Nederlandse publiek op de tribunes van het centre court. Het duo kwam in de eerste set goed mee met Dodig en Granollers en lieten de set op een tiebreak uitlopen. Daar waren de Kroaat en de Spanjaard te sterk.



In de tweede set werd het krachtsverschil al snel duidelijk toen het tweetal vroeg werd gebroken. Het lukte Koolhof en Middelkoop niet om de achterstand weg te werken. Vooral in de servicegames van Dodig en Granollers had het Nederlandse duo weinig in te brengen.



De nederlaag verstoort de droom van Koolhof en Middelkoop, die via een wildcard van toernooidirecteur Richard Krajicek werden toegelaten. Het dubbelduo versloeg in de eerste ronde in een zijhal verrassend de broers Mischa en Alexander Zverev. Daarna volgde het duo Kubot/Melo, waarna het Nederlands-Roemeense duo Jean-Julien Rojer en Horia Tecau aan de beurt was op centre court. De zegereeks van Koolhof en Middelkoop hield nét niet lang genoeg aan voor de toernooiwinst.



,,Het is pijnlijk om in eigen huis van jullie te verliezen”, zei Middelkoop na afloop tegen Dodig en Granollers. ,,Maar jullie speelden echt goed.”



De finale van het enkelspel wordt vanmiddag om 15.30 uur afgewerkt en gaat tussen Jo-Wilfried Tsonga en David Goffin.