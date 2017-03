Durban verspeelt recht op Gemenebestspelen

Birmingham en Liverpool hebben al interesse getoond om de organisatie van 2022 op zich te nemen.

Vorige maand werd al duidelijk dat Durban geld tekort komt om het vierjaarlijkse sportevenement, waar meer dan vijftig voornamelijk voormalige Britse koloniën aan meedoen, te huisvesten.

,,Het is een enorme teleurstelling voor ons en voor het hele Afrikaanse continent. Maar zonder de noodzakelijke garanties van de overheid konden we niet verder'', verklaarde Sam maandag. ,,Iedereen keek ernaar uit om de Gemenebestspelen te houden in Durban, dat over goede faciliteiten beschikt. Maar toen de economische situatie een rol ging spelen, werd het moeilijk. Het is een trieste dag voor Afrika.''

De Engelse steden Birmingham en Liverpool hebben zich opgeworpen om de Gemenebestspelen van 2022 nu te gaan organiseren. Beide plaatsen hadden ook al interesse om als gastheer op te treden bij de editie van 2026. ,,Hier in Birmingham zijn we al in een vergevorderd stadium met een plan waarin we uit de doeken zullen doen hoe we een gedenkwaardige spelen kunnen organiseren", stelde Ian Ward van de gemeenteraad van Birmingham in een verklaring.