Eerste goud judoka Van Dijke op Grand Glam

Judoka Sanne van Dijke beleeft een stormachtige doorbraak op de tatami. Nadat ze in april verrassend de Europese titel had veroverd in de klasse tot 70 kilogram, won ze vandaag voor het eerst goud op een Grand Slam-toernooi.

In Jekaterinenburg versloeg Van Dijke in de finale de Russische Alena Prokopenko via een houdgreep. Voor Van Dijke was het de eerste keer dat ze een finale judode op een toernooi van dit niveau. In Parijs pakte ze in februari al brons. De judoka uit Heeswijk-Dinther had in de halve finale de Bosnische Aleksandra Samardzic op ippon verslagen.

Ook Noël van 't End was succesvol in de Russische stad. Hij won in de klasse tot 90 kilogram het brons door in de wedstrijd om de derde plaats in de zogeheten golden score met waza-ari de Georgiër Ushangi Margiani te verslaan. In de halve finales was de Japanner Kenta Nagasawa hem op ippon de baas geweest.