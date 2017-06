Emotioneel afscheid Bolt bij laatste race in Jamaica

Uiteraard won hij, al kon hij niet voor de 51ste keer in zijn fabelachtige loopbaan onder de 10 seconden eindigen (10,03).



Bolt kuste na zijn laatste sprint over 100 meter in Jamaica de blauwe baan en de witte finishlijn. Daarna liep hij een luidbejubelde ereronde. Van zijn vertrouwde coach Glen Mills, die de junioren wereldkampioen van 2002 tot de snelste man ter wereld maakte, kreeg Bolt tijdens het zogenoemde 'Salut to a Legend' een speciale trofee overhandigd.



De elfvoudig wereldkampioen loopt op 12 augustus bij de WK in Londen zijn laatste officiële race. Bolt komt dan met de estafetteploeg van Jamaica in actie. Negen dagen later wordt hij 31.



Bolt was zeer onder de indruk van het eerbetoon dat hem in Kingston ten deel viel. ,,Ik wist dat het een groot festijn zou worden, maar dit had ik toch niet verwacht'', liet hij een tikje ontroerd weten. ,,De sfeer, al die mensen die mij steunden en toejuichten, het was zenuwslopend. Ik geloof niet dat ik eerder voor een race op de 100 meter zó nerveus ben geweest.''



Mede door de spanning kon Bolt geen toptijd neerzetten. ,,Het was misschien wel één van mijn slechtste races van de laatste jaren. Ik wilde mijn supporters een show geven, maar de uitvoering leek nergens op. Mijn start was matig, zoals altijd, en op het laatste stuk liet ik het een beetje lopen. Maar het was mijn eerste race sinds januari. Ik ben blij dat ik blessurevrij ben gebleven.''