Erdogan ziet ook vijanden bij IOC

Volgens Erdogan zijn er 'trucs' gebruikt om te voorkomen dat Istanbul de Olympische Spelen mocht organiseren. Dat zei hij bij een internationale voetbalconferentie in de stad, die zich al vijf keer kandidaat heeft gesteld.



De laatste keer verloor Istanbul, met Erdogan als delegatieleider, de slag om de Spelen van 2020 van Tokio. Erdogan heeft zich sinds het begin van zijn politieke loopbaan ingezet om Turkije het eerste land met een moslimmeerderheid te laten worden dat de Spelen organiseert.



,,We zijn er nog niet in geslaagd, maar je weet ook welke trucs er worden uitgehaald. Dat heb ik zelf mogen ervaren'', zei Erdogan, zonder verder in details te treden. ,,Ze gaven ons de Spelen niet terwijl we er recht op hadden. In plaats daarvan gaven ze de Spelen aan een stad die al eerder gastheer is geweest.''