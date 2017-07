Europees kampioene hordelopen Roleder mist WK

Brons judoka Ausma bij Grand Prix in China

12:18 Natascha Ausma heeft bij de Grand Prix in Hohhot in China een bronzen medaille behaald. De Nederlandse judoka verloor vandaag in de klasse tot 70 kilogram in de halve finale, waardoor ze was aangewezen op de herkansingen. Omdat haar Zuid-Koreaanse tegenstandster Hye Jin Jeong vanwege een blessure niet in actie kon komen, kreeg Ausma zonder nog een keer te judoën het brons omgehangen.