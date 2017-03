F1-circuit Monza jaagt op marathon onder twee uur

In tegenstelling tot een marathon in een stad als Berlijn, Londen of Rotterdam denkt de organisatie dat het racecircuit van Monza ideaal is voor een marathonrecord. Het klimaat van de Italiaanse stad in Lombardije - tussen Brianza en Milaan - is perfect (gemiddeld is het twaalf graden), de hoogte (Monza ligt een kleine 200 meter boven zeeniveau) uitstekend en het vlakke parcours en de ondergrond zeer aangenaam. Het huidige marathonrecord dateert van 2014 in Berlijn en staat in 2.02.57 op naam van Dennis Kimetto. In tegenstelling tot het vlakke Monza kreeg Kimetto in Berlijn nog twintig hoogtemeters voor zijn kiezen.



Kipchoge, Desisa en Tadese liepen vandaag als test een halve marathon op een deel van het F1-circuit, dat normaliter een rondje kent van 5,8 kilometer (zie kaartje hieronder). Kipchoge liep vandaag een verbluffende 59.17, Tadese 59.41 en Desisa kwam uit op 62.55. Het is nog onduidelijk wanneer de 'recordmarathon' staat gepland.