Favoriet Dimitrov snel eruit in Marrakech

Na een bye in de eerste ronde verloor Dimitrov vandaag in de tweede ronde van de Spanjaard Tommy Robredo. De routinier, onder meer door blessures afgezakt naar plaats 385 op de wereldranglijst, won in drie sets: 6-4 1-6 6-1.

Robredo, ooit de nummer vijf van de wereld, miste een groot deel van 2016 door een elleboogblessure. De laatste keer dat hij in de kwartfinale van een ATP-toernooi stond was in het najaar van 2015 in Shenzhen. Dimitrov won dit jaar al toernooien in Brisbane en Sofia, bereikte de halve finales op de Australian Open, maar was op het hardcourt van Indian Wells en Miami telkens snel klaar.