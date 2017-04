Favoriet Johnson trekt zich terug van Masters in Augusta

Roglic bezorgt Team LottoNL-Jumbo zege in Baskenland

19:29 Primoz Roglic heeft de vierde etappe van de Ronde van Baskenland gewonnen. In een niet al te lastige rit tussen Donostia en Bilbao over 174 kilometer, inclusief met twee kleine beklimmingen, was de Sloveen van Team LottoNL-Jumbo de sterkste. Hij reed in de slotkilometer weg uit het peloton.