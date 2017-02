Februari: doellijntechnologie, De Randamie en ontslag Ranieri

1. Doellijntechnologie beslist topper Feyenoord – PSV

Hét moment van de maand in de Eredivisie is zonder twijfel het HawkEye-moment in de cruciale topper tussen Feyenoord en PSV. Doelman Jeroen Zoet stopte de kopbal van Jan-Arie van der Heijden voor de lijn, maar trok de bal naar zijn borst toe. Op het moment dat hij het spel wilde voortzetten, begon het horloge van scheidsrechter Bas Nijhuis te trillen. Doelpunt. De bal was in z’n geheel ongeveer een millimeter over de lijn. Door de technologie zet Feyenoord een grote stap naar de Coolsingel en lijkt PSV definitief knock-out in de titelrace.

2. De Randamie tweede Nederlander ooit met UFC-titel

In 1999 pakte Bas Rutten als laatste Nederlander een wereldtitel in het zwaargewicht bij de UFC. Hij heeft zijn opvolger in Germaine de Randamie, de 32-jarige Utrechtse die als eerste Nederlandse vrouw een mixed martial arts (MMA)-wereldtitel binnenhaalde bij een UFC-toernooi . De Randamie versloeg de Amerikaanse Holly Holm in het vedergewicht op basis van een unanieme jurybeslissing. Holm tekende officieel protest aan omdat de Utrechtse nog stoten plaatste na het signaal voor het einde van de ronde, maar de wereldtitel is in handen van De Randamie.

3. Kampioen Leicester City ontslaat trainer Claudio Ranieri

Nog maar negen maanden geleden flikten Leicester City en Claudio Ranieri het onmogelijke door kampioen te worden van de Premier League. Na het binnenhalen van de titel ging het bergafwaarts met ‘The Foxes’, die alleen in de Champions League naar behoren presteren. Verder is de club op alle fronten uitgeschakeld en stond de ploeg bij het ontslag van de trainer op de zeventiende plek op slechts één punt van de degradatiestreep. Maar ontsla je dan meteen de meest succesvolle trainer uit de clubgeschiedenis? Ja, besliste het bestuur deze maand. Het voetbalsprookje is voorbij.

4. Ongelooflijke comeback helpt Patriots aan Super Bowl

5. Manchester City – AS Monaco hoogtepunt van doelpuntrijke Europese maand

Aan doelpunten in de Champions League en Europa League was geen gebrek in de maand februari. Wat te denken van de uithalen van Paris Saint-Germain (4-0 tegen FC Barcelona) en Bayern München (5-1 tegen Arsenal)? Of de dubbele oorwassing van Olympique Lyon tegen AZ in de Europa League (4-1, 7-1)? Maar de absolute topwedstrijd in Europees verband was Manchester City – AS Monaco (5-3). Goed voetbal, veel doelpunten, een herboren Falcao, een sensationeel scoreverloop, talenten die zich op het hoogste niveau profileerden… Smullen! Op naar de return over twee weken.