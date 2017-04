Federer klimt verder op wereldranglijst

Van der Vleuten negende in we­reld­be­ker­fi­na­le

7:34 Springruiter Maikel van der Vleuten is met twee foutloze ronden op de slotdag als negende geëindigd in de wereldbekerfinale in het Amerikaanse Omaha. Het is al zijn vierde klassering bij de beste tien in vijf finales voor de Brabander, die zijn hengst Verdi roemde om zijn fitheid.