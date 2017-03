Federer soeverein langs Del Potro

Rojer al vroeg uitgeschakeld in Miami

27 maart De Nederlandse tennisser Jean-Julien Rojer is met zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau uitgeschakeld in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Miami. Het duo moest in een lange supertiebreak buigen voor de Pool Lukasz Kubot en de Braziliaan Marcelo Melo: 6-4 3-6 11-9.