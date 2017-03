Fredericks stapt na corruptiebeschuldiging uit Taskforce

De Franse krant Le Monde meldde vorige week dat Fredericks enkele jaren geleden een kwart miljoen euro zou hebben aangenomen om te stemmen voor Rio de Janeiro als olympische stad in 2016. Hoewel de oud-sprinter, winnaar van het olympisch zilver op de 100 meter bij de Spelen van 1992 in Barcelona, heeft ontkend geld te hebben ontvangen, was zijn integriteit in het geding. ,,Ik kan met deze beschuldiging geen zitting hebben in een Taskforce van de IAAF.''