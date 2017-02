Friedrich pakt vierde wereldtitel op rij in tweemansbob

De Duitser Francesco Friedrich is in Königssee voor de vierde keer op rij wereldkampioen bobslee geworden in de tweemansbob. Met remmer Thorsten Margis had de 26-jarige Friedrich na vier runs een voorsprong van 1,2 seconde op de Canadees Justin Kripps. Ook de derde plaats was voor een Duitser: Johannes Lochner.