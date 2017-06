Fultz eerste keus in NBA Draft

Fultz is afkomstig van het universiteitsteam van Washington en maakte afgelopen seizoen gemiddeld 23 punten per wedstrijd.



De dertig teams uit de NBA mogen elk jaar twee spelers selecteren die gelden als grote talenten en rijp zijn voor een profcarrière. Loting bepaalt welke club als eerste mag kiezen.



Los Angeles Lakers gebruikte het recht van tweede keus om Lonzo Ball aan te trekken, afkomstig uit het universiteitsteam van die Californische stad. Ball heeft dezelfde speelstijl als legende Magic Jonhson, die nu de leiding heeft bij de Lakers en zijn oog had laten vallen op het negentienjarige talent, die zich vorig seizoen liet kronen tot 'koning van de assist' in het college basketbal.