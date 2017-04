Garcia: Ik heb hulp van boven gekregen van Seve

,,Ik weet zeker dat hij me van bovenaf wat hulp heeft geboden'', glunderde Garcia in zijn groene jasje, de traditionele trofee voor de winnaar van de eerste major van het jaar.



Garcia is de derde Spaanse winnaar na de in 2011 overleden Ballesteros (1980 en 1983) en José Maria Olazabal (1994 en 1999). ,,Fantastisch om nu in één adem genoemd worden met mijn twee golfidolen'', zei Garcia, die de zege op de Augusta National greep in een play-off tegen de Britse olympisch kampioen Justin Rose. ,,Ik heb me vaak afgevraagd of het me ooit zou lukken, een major winnen. Want ik heb genoeg kansen gehad. Maar de laatste tijd stond ik er anders in, positiever. Accepteren dat het zo is. En dan lukt het nu, ongelooflijk.''