Garcia in voetsporen van Ballesteros en Olazabal

Grote namen als Rickie Fowler en Rory McIlroy kwamen er op de slotdag van Augusta niet meer aan te pas. De Belg Pieters die vrijdag nog gedeeld eerste stond, scoorde maar liefst zes birdies tijdens zijn laatste ronde. En daarmee eindigde hij gedeeld vierde samen met Matt Kuchar. De Zuid-Afrikaan Charl Schwartzel werd derde.



Voor Garcia is het de eerste major die hij wint. Hij is sinds 1999 prof. Garcia verscheen bij 73 majors aan de start. De Spanjaard geldt als een grote golfer die vaak hoog eindigt bij grote toernooien. Tot dit weekend was hij in 73 toernooien vier keer tweede geworden en eindigde hij liefst 22 keer in de top tien. Hij stond lange tijd bekend als iemand die niet goed tegen de druk kon van de laatste holes als winst in het verschiet lag.



Na Seve Ballesteros en José María Olazabal is Garcia de derde Spanjaard die het befaamde groene jasje aan mag trekken.