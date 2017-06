Gatlin wil kans grijpen in historische laatste race Bolt

Kromowidjojo wint 50 vlinder in Rome

23 juni Ranomi Kromowidjojo heeft vandaag bij internationale wedstrijden in Rome de 50 meter vlinderslag gewonnen. De 26-jarige Groningse tikte in de finale als eerste aan in 25,59 seconden. 'Kromo' had zich op deze afstand eerder al geplaatst voor de WK van volgende maand in Boedapest.